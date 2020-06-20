Контроль за карантином: в Одесской области будут созданы "рейдовые группы"

На следующей неделе на территориях курортных районов Одесской области начнут работу рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм на пляжах и базах отдыха. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

"На территориях курортных районов Одесской области будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм гражданами, которые будут посещать пляжи и базы отдыха. Полиция жестко будет реагировать на нарушение санитарных правил", - заявил он.

Также, по словам председателя ОГА, на следующей неделе в Одесской области, кроме пляжей, начнутся усиленные проверки рынков, предприятий общественного питания и транспорта на предмет соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.

Как отметил Куцый, решение об усилении контроля связано с увеличением за последнюю неделю лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 1,7 раза (133 случая против 80).

По его данным, за прошедшие сутки в Одесской области диагноз подтвердился у 32 пациентов. Зафиксированы два летальных случая. Общее количество заболевших составляет 1234, из них 222 медицинских работника и 116 детей.

Также Куцый подчеркнул, что в результате игнорирования санитарных правил закрыты на карантин три села в Одесской области, а в Болградском районе закрыты рынки, торговые центры, рестораны.

"Я уверен, никто не хочет, чтобы в Одесской возобновлялись жесткие карантинные ограничения, а любимые места вновь закрылись. Но адаптивный карантин является эффективным только при сознательном поведении всех граждан. Поэтому, еще раз призываю ответственно относиться к рекомендациям Министерства здравоохранения и избегать мест большого скопления людей, носить маску и чаще мыть руки", - призвал председатель ОГА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 июня подтверждены 35 825 случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 841 новый случай.

В стране до 31 июля действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчаться или усиливаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

В Офисе Президента в субботу, 20 июня, анонсировали, что на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.