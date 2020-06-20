В Киеве в многоэтажном офисном здании "Киевпроекта" возник пожар (Фото и видео)

В столице горит здание "Киевпроекта".

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная" произошло возгорание в высотном офисном здании "Киевпроекта". Горят этажи между 9 и 12.

Об этом сообщает Громадское.

"На месте находятся минимум 5 машин скорой помощи и 8 пожарных машин. Работают примерно 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

У Києві на вулиці Богдана Хмельницького на метро Театральна палає висотна будівля «Київпроекту» pic.twitter.com/IvFQ9IumgR — hromadske (@HromadskeUA) June 20, 2020

Перекрыта дорога на улице Богдана Хмельницкого.

Напоминаем, в Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар и вывели из задымленных помещений 17 человек.