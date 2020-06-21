Ситуация на фронте: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Вследствие вражеского огня получил ранения один украинский военный. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано шесть случаев открытия огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, четыре раза враг нарушил режим перемирия на Луганском направлении дважды в Донецком" , - сказал Мотузяник.

По его словам, сегодня утром, начиная с 4:30 и до 5:40 противник обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил сразу у трех населенных пунктов. Речь идет о селе Шумы, Железное и Крымское. Там боевики применили минометы 120-го и 82-го калибров и дважды целились из станковых противотанковых гранатометов.

"Впоследствии, с 8:10 и до 9:00 российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции у Авдеевки и Старогнатовки. В районе первого враг применил минометы 120-го калибра, потратив 11 боеприпасов, 10 раз выстрелил из вооружения БМП, три раза со станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из ручных гранатометов РПГ и пулеметов крупного калибра. Огонь велся по направлению села Каштановое", — рассказал Мотузянык.

Мотузянык отметил, что в районе Старогнатовки противник использовал противотанковую управляемую ракету и станковые противотанковые гранатометы. Этот обстрел враг совершил со стороны населенного пункта Белая Каменка.

"Общий расход вражеских боеприпасов уже с начала текущих суток предварительно составила около 60 мин упомянутых калибров. Применение противником ствольной артиллерии по состоянию на 12:00 не зафиксировано. С начала этого периода, в результате вражеского огня получил ранения один украинский защитник", — сказал Мотузянык.

Мотузянык отметил, что он был оперативно эвакуирован из боевой позиции и оказана медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего пока удовлетворительное.