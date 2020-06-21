В столице на месте взрыва работают волонтеры МККК, полиция и спасатели (Видео)

На месте взрыва в столичной многоэтажке работают волонтеры Красного Креста, а также спасатели и полицейские.

Здесь также присутствуют глава МВД Арсен Аваков, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель НПУ Игорь Клименко, председатель Дарницкой РГА Ярослав Лагута и другие.

Об этом сообщает корреспондент.

В частности, спасатели расчищают место возле дома, забирают припаркованные рядом автомобили, чтобы тяжелая техника имела доступ к месту происшествия.

Здесь работает группа быстрого реагирования: размещает палатки для жителей пострадавшего дома, которые смогут там получить необходимую информацию по отселению, как получить питание и медицинскую помощь в случае необходимости.

Жители из пострадавшего дома находятся недалеко и записываются в списки, для того чтобы была информация, не было ли еще жертв.