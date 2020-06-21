Вылетел в кювет и перевернулся: в Одесской области два человека погибли в ДТП

На месте сейчас работает группа реагирования патрульной полиции.
Также к месту происшествия направлена следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области.
Полные обстоятельства ДТП еще устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области погибли три человека, из них один ребенок и пострадали четыре человека, из них двое детей.