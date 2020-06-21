Вылетел в кювет и перевернулся: в Одесской области два человека погибли в ДТП

Сегодня в селе Агафиевка около 10 часов утра водитель "Opel Astra" не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся и водитель вместе со своим пассажиром получили повреждения, несовместимые с жизнью. Об этом информирует полиция Одесской области.