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Взрыв в Киеве: найдено тело второго погибшего

Взрыв в Киеве: найдено тело второго погибшего
19:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС
На месте взрыва в 10-этажном жилом доме в Дарницком района Киева по состоянию на вечер воскресенья найдены два погибших человека, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 18:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 2 погибшие лица", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 человека эвакуировано из 10-этажного жилого дома по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье утром произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в настоящее время устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома. 

Ранее по состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.

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Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и мэр Киева Виталий Кличко сообщили, что найдены тела двух погибших вследствие взрыва.

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Киев, Взрыв, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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