ГСЧС о трагедии на Позняках: Погибшая является хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв

По предварительной информации, погибшая пожилая женщина это хозяйка квартиры в Киеве где произошел взрыв. Об этом сообщил журналистам пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"У нас есть информация об одном погибшем человеке — это пожилая женщина 1943 года рождения. Предварительно — это владелица квартиры в которой предварительно произошел взрыв", — рассказал Хорунжий.

По его словам, что именно стало причиной взрыва исследуют эксперты.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.