Кличко прокомментировал ситуацию на Позняках: Неизвестной остается судьба трех человек

Под завалами могут находиться еще трое человек.

Судьба трех человек, которые могут находиться под завалами в результате взрыва в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, остается неизвестной.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко вечером в комментарии журналистам на месте происшествия, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, уже развернут полевой палаточный городок для людей, которые живут в доме, где произошел взрыв. Также городская власть организовала необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

«Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также «Укрзализныця« предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых», – сказал Кличко.

Он подтвердил, что под завалами дома спасатели нашли тело еще одного погибшего. На это время это уже третья жертва взрыва. Неизвестной остается судьба еще трех человек.

«Спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. В отношении дома, где произошел взрыв, – специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное – нам нужно установить причину взрыва», – отметил мэр.

Также Кличко рассказал, что полиция будет круглосуточно охранять периметр около дома, чтобы не было случаев мародерства, а также призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.

Напоминаем, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства.