Взрыв на Позняках: в ГСЧС опубликовали оперативную информацию

По состоянию на 23:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трех погибших.

В результате взрыва в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, эвакуированы 23 человека, деблокировано трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 23:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Работают 6 психологов, оказывающих экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. Сейчас устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 единиц техники, из них от ГСЧС 170 человек и 30 единиц техники, в том числе 1 кинологический расчет.

Нпоминаем, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в разрушенной части дома проживали более 100 человек. Для расселения жильцов устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3 и обеспечат питанием.