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Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин

Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин
02:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что будет проведено расследование причин взрыва в столичной многоэтажке.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что будет проведено всестороннее расследование причин взрыва в воскресенье в киевской жилой многоэтажке в Дарницком районе, сообщила пресс-служба СНБО.

"Данилов отметил, что будет проведено всестороннее расследование причин трагедии", - сказано в сообщении.

Также Данилов сообщил, что проинформировал президента Владимира Зеленского об инциденте.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки - взрыв газа или взрывное устройство.

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Киев, Взрыв, СНБО.

Автор:

Телеграф
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