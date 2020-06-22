На Днепропетровщине за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19

В Днепропетровской области за сутки не было заражений коронавирусом.

За воскресенье, 21 июня, в Днепропетровской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщают данные Днепропетровского облсовета.

“Ситуация с COVID-19. Последний день недели вновь порадовала. Новых положительных (случаев) не обнаружено”, — сообщили в облсовете.

Добавляется, что за 21 июня в Днепропетровской области проведено исследований: — методом ПЦР — 87 — методом ИФА — 192

Всего — 279.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1002 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.