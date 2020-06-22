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За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС

За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
За минувшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв при этом населенный пункт, украинский военнослужащий ранен, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Также российские наемники обстреляли населенный пункт в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенными н.п. Крымское, Железное и Шумы агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал против украинских военных станковые противотанковые гранатометы.

Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив при этом 82-х мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против защитников Старогнатовки противник сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, российские наемники применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в н.п. Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация на фронте: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ

"С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что российские наемники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Хутора Свободный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра противник применил у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Кроме того, оборонительные укрепления украинских военнослужащих неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.

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Боевики, Минобороны, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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