ДТП, авария и ремонт дорог: рабочая неделя в Киеве началась с пробок

По состоянию на утро 22 июня на нескольких мостах Киева образовались пробки. Их причиной, среди прочего, являются ДТП и ограничения в движении из-за ремонта.

В Киеве в первый день новой рабочей недели местами образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Традиционно для утреннего времени сложнее всего проехать с левого берега на правый. На Северном мосту в сторону левобережной части города ограничено движение, а на улице Набережно-Рыбальской образовалась пробка.

Также транспорт скопился по всему мосту и проспекту Шухевича в сторону центра города - автомобили стоят до бульвара Перова.

На правом берегу проехать проще / Google Maps

На мосту Метро движение затруднено, пробка на Броварском проспекте практически до станции метро "Лесная". Мост Патона и Дарницкий также "стоят" - тянучки образовались на проспекте Соборности и Дарницком шоссе соответственно. Пробка на проспекте Бажана тянется от Южного моста до станции метро "Позняки", возле которой накануне произошел масштабный взрыв в многоэтажке.

Транспорт скопился на мостах и перед ними / Google Maps

На правом берегу движение ограничено на проспекте Любомира Гузара, Леся Курбаса и улице Соборной (Петропавловская Борщаговка). Также дорожные работы ведутся на проспекте Победы в районе Воздухофлотского путепровода.