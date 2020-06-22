Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня
Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня

ДТП, авария и ремонт дорог: рабочая неделя в Киеве началась с пробок

ДТП, авария и ремонт дорог: рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
По состоянию на утро 22 июня на нескольких мостах Киева образовались пробки. Их причиной, среди прочего, являются ДТП и ограничения в движении из-за ремонта.

В Киеве в первый день новой рабочей недели местами образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Традиционно для утреннего времени сложнее всего проехать с левого берега на правый. На Северном мосту в сторону левобережной части города ограничено движение, а на улице Набережно-Рыбальской образовалась пробка.

Также транспорт скопился по всему мосту и проспекту Шухевича в сторону центра города - автомобили стоят до бульвара Перова.

На правом берегу проехать проще / Google Maps

На мосту Метро движение затруднено, пробка на Броварском проспекте практически до станции метро "Лесная". Мост Патона и Дарницкий также "стоят" - тянучки образовались на проспекте Соборности и Дарницком шоссе соответственно. Пробка на проспекте Бажана тянется от Южного моста до станции метро "Позняки", возле которой накануне произошел масштабный взрыв в многоэтажке.

Транспорт скопился на мостах и перед ними / Google Maps

В Киеве прошел марш равенства

На правом берегу движение ограничено на проспекте Любомира Гузара, Леся Курбаса и улице Соборной (Петропавловская Борщаговка). Также дорожные работы ведутся на проспекте Победы в районе Воздухофлотского путепровода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Пробки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 США уже готовы отправить ракеты Javelin в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь