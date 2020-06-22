В Чернобыльской зоне опять пожар: горят 3 га леса

Вчера вечером, 21 июня, на горячую линию ГСЧС поступила информация о возгорании лесной подстилки в зоне отчуждения.

В зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. На утро оно локализовано на 3 гектарах. Об этом сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянской лесничества (Киевская область - ред.) произошло возгорание лесной подстилки. В 20:40 пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины", - указали пожарные.

Как отмечается, к тушению привлечены 11 человек и 3 единицы техники лесного хозяйства.

Напомним, 4 апреля 2020 года в зоне отчуждения начался лесной пожар, который нанес ущерб экологии, а также флоре и фауне. Огнем были уничтожены часть лесов, кладбище, а также территории бывших деревень. Кроме того, сгорела территория военного городка Чернобыль-2 и пострадал город Чернобыль. Полностью все пожары были ликвидированы к середине мая, общая площадь которых составила около 20 тыс. га.