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Пожары в Чернобыльской зоне: спасатели продолжают бороться с огнем

Пожары в Чернобыльской зоне: спасатели продолжают бороться с огнем
07:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 27 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.

Спасатели продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС, основные усилия направлены на ликвидацию двух очагов пожара (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 998 км минерализованных полос.

Пожары в Чернобыльской зоне: пожарные продолжают тушение огня в четырех лесничествах

К тушению привлечены 1059 человек и 234 единицы техники, из них от ГСЧС 1029 человек личного состава и 221 единица техники. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5130 тонн воды.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

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Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Торфяники, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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