В ресторане Киева произошла массовая драка: видео

В одном из ресторанов под Киевом произошла массовая драка. На место происшествия приехали два экипажа полиции, о пострадавших не сообщается.

В одном из отельно-ресторанных комплексов неподалеку от столицы ночью произошла массовая драка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Попили, поели, а теперь пора и кости размять. В ресторане Birizaclub, что в Святопетровском, произошла массовая драка. Хорошо, хоть без оружия обошлось", - говорится в сообщении.

Автор публикации не сообщает количество пострадавших при инциденте, отметив, что данная информация уточняется. В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что в ресторане была свадьба, другие же напомнили о карантине. Один из авторов написал, что полиция приехала в течение 15 минут. "Сначала остановили просто патрульку которая просто проезжала мимо. Потом приехало 2 машины + ещё 2 машины охраны", - идет речь в комментарии.

Как сообщалось, ранее в одном из супермаркетов под Киевом мужчина избил соперника палкой купленной колбасы.