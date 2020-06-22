Синоптики объявили штормовое предупреждение: какие регионы в опасности

Сегодня, 22 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - синоптики прогнозируют по всей стране дожди, грозы и местами град. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень передают в Закарпатской и Прикарпатских областях.

Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы также будет идти град. Ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (І уровень опасности).

Как сообщалось, во вторник, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатах, на Прикарпатье, днем в западных, местами северных и Винницкой областях - значительные дожди. Ветер северо-восточный, в южной части юго-западный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем в западных областях 19-24°, в северных 21-26°, на остальной территории 24-29°.

В Киеве 23 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19° днем около 25°.