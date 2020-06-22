Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта

В начале недели в Украине будет тепло, во всех областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Теплее всего будет на востоке и севере страны, где температура воздуха будет на уровне 26-29 градусов.

В ближайшие сутки, 22 июня, погода большей части территории Украины будет влажной и очень теплой, немного прохладнее лишь на западе страны, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Карпатах - значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в Карпатах 20-25°.

В Киеве ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, днем гроза; температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

21 июня в 9:00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 21°.

Прогноз погоды на 22 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – + 26... + 28

Полтава – +25...+27

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +26...+28

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +27...+29

Во вторник, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатах, на Прикарпатье, днем в западных, местами северных и Винницкой областях - значительные дожди. Ветер северо-восточный, в южной части юго-западный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем в западных областях 19-24°, в северных 21-26°, на остальной территории 24-29°.

В Киеве 23 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19° днем около 25°.

Прогноз погоды на 23 июня, фото: meteo.gov.ua

На 24 июня в Украине продолжится облачная с прояснениями дождливая погода. Кратковременные дожди, грозы (ночью в южной и восточной части местами), ночью в Карпатах, на Прикарпатье, днем в западных, местами северных и Винницкой областях значительные дожди.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19 °, днем в западных областях 19-24°, в северных 21-26°, на остальной территории 24-29°.

В Киеве 24 июня ночью без осадков, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

В Киевской области ночью местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем 24-29 °.

Прогноз погоды на 24 июня, фото: meteo.gov.ua

По прогнозу на 25-26 июня, то 25 июня, и в южных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18°, днем 23-29°.

По Киеву на 25-26 июня без осадков. Температура ночью 12-17 °, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 25 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.