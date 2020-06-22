В Киеве за сутки выявили еще 43 новых случая COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 43 человека, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 43 человека. На сегодня в столице уже 4 368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 24-х до 92-х лет. И девушка, которой 17 лет. 17 мужчин от 19-ти до 100-лет. И четверо мальчиков в возрасте от 4-х до 11-ти лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по 7 случаев. И в Печерском - 6 подтвержденных случаев в сутки", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли.