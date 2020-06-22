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В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19

В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф
В Украине снизилось число заболевших Covid-19 за сутки до 681 человека, выздоровели 133, 8 ранее заболевших умерли.

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли, сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Днем ранее сообщалось о 735 заболевшем за сутки, 20 июня – о 841 заболевшем, 19 июня было 921 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных по нарастающим итогам с начала пандемии составило на утро понедельника 37 241 человек, выздоровевших - 16 643, умерли 1 012 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.

Напомним, более 9 млн человек в мире заболели коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего – в США, Бразилии и России. За сутки выявлено более 130 тысяч новых больных.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня продлил действие адаптивного карантина до 31 июля. 

С целью противодействия распространению коронавируса на территории города Одессы с 22 июня усилят карантин.

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Все по теме:

Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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