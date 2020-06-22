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Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19

Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф
Более 9 млн человек в мире заболели коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего – в США, Бразилии и России. За сутки выявлено более 130 тысяч новых больных.

22 июня в мире диагностировали 130 тысяч заражений COVID-19.

Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами эпидемии во всем мире стали 467 636 человек.

Более 9 млн человек в мире заболели коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего – в США, Бразилии и России. 

За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT 0) выявлено 130 254 инфицированных, 3338 умерших и 100 685 выздоровевших.

Всего за время пандемии диагноз COVID-19 поставили 9 038 809 людям, 469 604 из них скончались, а 4 834 139 – выздоровели.

Развитие пандемии в пяти странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 2 356 657 заразившихся (+26 079 за сутки), 122 247 умерших (+267), 980 335 выздоровевших (+7414);

2. Бразилия – 1 086 990 (+16 851), 50 659 (+601), 579 226 (+36 040);

3. Россия – 584 680 (+7728), 8111 (+109), 339 711 (+5119);

4. Индия – 426 910 (+15 183), 13 703 (+426), 237 252 (+9071);

5. Великобритания – 304 331 (+1221), 42 632 (+43), данные о выздоровевших не сообщаются.

Также более 200 000 заболевших выявили в Испании, Перу, Чили, Италии и Иране.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 735 человек, зафиксировано 8 летальных случаев.

Напомним, количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3597 до 3617.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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