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В Закарпатской области в больницах не хватает мест для больных COVID-19

В Закарпатской области в больницах не хватает мест для больных COVID-19
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает.

В Закарпатской области больницы, принимающие больных с диагнозом COVID-19, переполнены, сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

"Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии", - заявил он на брифинге Закарпатской областной государственной администрации в субботу.

Поляк отметил, что COVID-19 требует продолжительного времени на лечение – около трех недель, а потому пациенты не могут быстро выписываться. Это, в свою очередь, приводит к невозможности принять новых пациентов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах, больницы в которых также переполнины.

"Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных - то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. … За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - подчеркнул Поляк.

По его данным, по состоянию на утро 20 июня в больницах первой волны госпитализированы 179 пациентов с COVID-19, в то время как выписаны за сутки – 11 пациентов.

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли.

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Закарпатская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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