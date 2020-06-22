Эпидемия коронавируса: на Волыни за сутки COVID-19 обнаружен у 70 человек

За последние сутки на Волыни зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19.

"За последние сутки на Волыни зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19: Ратновский район -29, Луцкий район - 10, г. Луцк - 8, Луцкий район - 4, Ковальский район - 7, Старовыжевский район - 4, г. Нововолынск - 4, Иваничевский район - 1, Владимир-Волынский район - 2, Луцкий район - 1", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Волынская облгосадминистрация.

Всего по состоянию на 22 июня в области зарегистрировано 1 852 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровел 551 человек. 52 случая болезни завершились летально.

На прошлой неделе, 17 июня, на Владимир-Волынской птицефабрике (производитель курятины "Эпикур" и "Чебатурочка") зафиксирован один новый случай COVID-19, а всего 57.

Об массовой вспышке коронавируса на Владимир-Волынской птицефабрике стало известно на прошлой неделе, от главного санитарного врача Волынской области Наталии Янко. Также известно, что коронавирус на птицефабрике бурлит с мая. Эпидемиологические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.