Карантинные меры: в Нежине лабораторный центр ушел на самоизоляцию

В городе Нежин Черниговской области коллектив лабораторного центра ушел на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у одного из работников.

"Сегодня, 22 июня, такую информацию сообщили на еженедельном совещании. В самоизоляции - Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" (бывшая санэпидслужба), потому что у одного работника обнаружили коронавирус", - говорится в сообщении.

Об этом сообщил Mynizhyn.com со ссылкой на озвученную на оперативном совещании информацию.

По информации издания, инфекцию нашли у фельдшера, принимавшего граждан.

Отмечается, что лабораторный центр обслуживает два района, поэтому круг контактных лиц может быть очень большим.

Сейчас всех работников центра тестируют на коронавирус.

По состоянию на утро 22 июня на Черниговщине зарегистрировано 480 случаев COVID-19.

В Украине в целом лабораторно подтверждено 37 241 случай COVID-19, за сутки - 681 новый.