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ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще набирает обороты

ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще набирает обороты
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.

В этом убежден глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис.

Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - заявил он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

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Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в мире заразилось коронавирусом более 9 млн человек. Около 471 тыс. человек скончалось, еще 4,8 млн выздоровели. В частности, сложная обстановка в настоящее время сохраняется на американском континенте.

Согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 22 июня в мире коронавирусом заражены более 9 млн человек. 470 тыс. умерли, 4 млн 842 тыс. пациентов выздоровели.

В Украине общее число инфицированных составляет 37 241 человек (+681 за сутки). От коронавируса в стране умерли 1012 человек (+10 за сутки), выздоровели 16 642 пациента.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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