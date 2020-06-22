В Украине выявили более 37 тысяч больных COVID-19: карта эпидемии

В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки только одной из 24 областей Украины – Хмельницкой, в Луганской и Херсонской оно не изменилось, тогда как в остальных областях и в Киеве возросло.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях (более 40 в каждом регионе), выздоровления - в Черновицкой области (29). При этом в 15 из 24 областей за сутки не зарегистрированы новые случаи выздоровления от Cоvid-19, в 20 из 24 областей не зарегистрированы новые случаи смерти.

В 15 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время; прежде такая ситуация была в 16 областях.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской и Черновицкой областях, 1 тысячу – также в Киевской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях, а ниже 20 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 20 новых случаев заболевания Covid-19, умерших нет, 10 выздоровели, сейчас в области болеет 618 человек (на 10 больше за сутки);

в Волынской области подтверждены 39 новых случаев Covid-19, умерших и выздоровевших нет, сейчас в области болеют 1 182 человека;

в Днепропетровской области 6 новых случаев заболевания за сутки, сейчас болеет 243 человека;

в Донецкой области 7 новых случаев заболевания за сутки, сейчас болеет 209 человек;

в Житомирской области 28 новых случаев за сутки, сейчас болеет 603 человека;

в Закарпатской области 80 новых случаев заражения за сутки, сейчас болеет 1 253 человека;

в Запорожской области выявлено 3 случая заболевания, сейчас болеет 147 человек;

в Ивано-Франковской области 34 новых случая заболевания, один ранее заболевший умер, сейчас болеет 848 человек (на 33 больше за сутки);

в Киеве 73 новых случая заболевания за сутки, один ранее заболевший скончался, сейчас болеет 2 836 человек (на 72 больше за сутки);

в Киевской области 34 новых случая за сутки, 12 человек выздоровели, сейчас болеет 1 097 человек (на 22 больше за сутки);

в Кировоградской области 8 новых случаев заболевания, сейчас болеет 82 человека;

в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 19 человек;

во Львовской области подтвержден 101 новый случай Covid-19, 3 ранее заболевших умерли, сейчас болеет 2 998 человек (на 98 больше за сутки);

в Николаевской области 9 новых случаев заболевания Covid-19, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 86 человек;

в Одесской области 34 новых случаев заболевания, сейчас болеет 696 человек;

в Полтавской области 1 новый случай заболевания, сейчас болеет 16 человек;

в Ровенской области 96 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека скончались, 5 – выздоровели, сейчас болеют 1 310 человек (на 89 больше за сутки);

в Сумской области 5 новых случаев заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеют 70 человек (на 1 больше за сутки);

в Тернопольской области 45 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления, сейчас болеют 598 человек (на 36 больше за сутки);

в Харьковской области 26 новых случаев заболевания за сутки, 1 ранее заболевший умер, 17 – выздоровели, сейчас болеет 882 человека (на 8 больше за сутки);

в Херсонской области 1 новый случай заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 8 человек, как и днем ранее;

в Хмельницкой области 10 новых случаев заболевания и 15 - выздоровления, сейчас болеет 116 человек (на 5 меньше за сутки);

в Черкасской области 11 новых случаев заболевания, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 189 человек (на 10 больше за сутки);

в Черновицкой области 56 новых случаев заболевания, 29 человек выздоровели, сейчас болеют 2 590 человек (на 27 больше за сутки);

в Черниговской области 8 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеют 353 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом, 8 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 103 выздоровели, сейчас болеет 19 049 человек.