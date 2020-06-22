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Президент подписал закон о сдаче ГИА по желанию

Президент подписал закон о сдаче ГИА по желанию
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.

Так, речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" № 725-IX, который Верховная Рада приняла 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Документ вносит дополнения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий ученики, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в частности в форме внешнего независимого оценивания (ВНО)", - сообщили в ОПУ.

Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году

Таким образом ученики, как указано, получили право выбирать виды оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО.

"По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях", - отметили в ОПУ.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины "Об образовании", согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Владимир Зеленский, Итоговая аттестация, ГИА.

Автор:

Телеграф
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