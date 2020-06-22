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Штаб ООС: боевики 10 раз нарушали "тишину", есть раненый

Штаб ООС: боевики 10 раз нарушали "тишину", есть раненый
18:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие" , - сообщает пресс-центр штаба ООС.

По защитникам населенного пункта Попасная, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, а по Голубовскому - 120-ти мм минометы. В это же время, враг активизировал огневые действия и по населенному пункту Хутор Вольный, применив сначала минометы 82-го калибра, а впоследствии - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Орехово агрессор открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Под утро противник применил 120-ти мм минометы и у Новотошковского, потратив при этом 42 боеприпаса. А по украинским защитникам вблизи Новозвановки, кроме упомянутого вооружения, оккупанты применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг использовал противотанковые ракетные комплексы калибра 152 мм "Корнет" и обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Противнику наши воины ответили прицельным огнем из штатного вооружения. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим"Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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