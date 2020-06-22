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В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения

В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения
16:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В Минобороны назвали своими приоритетами перевооружения создание высокотехнологичных систем и роботизированных комплексов различного назначения. Об этом сообщает Минобороны.

"Согласно основных показателей Государственного оборонного заказа в 2020 году на выполнение опытно-конструкторских работ будет направлено 1,7 млрд грн - это 6,5% от общего финансирования Государственного оборонного заказа, в том числе направленные на создание в первую очередь высокотехнологичных систем и роботизированных комплексов различного назначения.

Сейчас рассматривается целесообразность открытия нескольких новых опытно-конструкторских работ", - сказал заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

По его словам, в течение 2020-2023 годов для армии будут покупаться такие новые объекты вооружения и военной техники, как ракеты типа "Вильха" к РСЗО "Смерч", а также современные высокоточные противотанковые средства, новейшие средства поражения термобарического действия, роботизированные машины разминирования, беспилотные авиационные комплексы различного назначения, современные цифровые средства связи и радиоэлектронной борьбы, противокорабельные ракетные комплексы наземного базирования "Нептун", береговые радиолокационные станции наблюдения за надводной обстановкой СР-210 "Дельта" и загоризонтные радиоэлектронные средства обнаружения и целеуказания "Минерал-В".

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Как сообщалось, Javelin и боеприпасы: США передают Украине вооружения на более чем 60 млн долларов.

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Украина, Минобороны, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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