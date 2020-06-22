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В Киеве ожидают визита главы МИД Венгрии

В Киеве ожидают визита главы МИД Венгрии
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф
На этой неделе Украину должен посетить министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщил в понедельник, 22 июня, замглавы МИД Украины Василий Боднар.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают визита в Киев на этой неделе главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя анонсированное росСМИ участие Сийярто в параде Победы в Москве.

"Если проанализировать политику Венгрии в отношениях с Россией, то диалог этих стран не прекращался. Конечно, это право официального Будапешта решать, с кем какой уровень контактов поддерживать. Но мы рассчитываем на сбалансированный подход. Более того, мы надеемся, что Петер Сийярто приедет в Украину, и мы будем видеть его в Киеве на следующей неделе (интервью записывалось 19 июня - ред.), поэтому баланс будет соблюден", - сказал Боднар.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая посетил с рабочим визитом Венгрию, где встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто.

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Все по теме:

МИД, Венгрия, Василий Боднар, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто.

Автор:

Телеграф
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