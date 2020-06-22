Водная стихия: на Буковине наводнение частично разрушило еще одну дамбу

В Выжнице Черновицкой области в результате подъема уровня воды в реке Черемош произошло разрушение тела дамбы, существует угроза подтопления части города.

"В г. Выжница в результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 1 А, снесены габионы и продолжается размывание почвы", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, существует угроза подтопления промышленной части города. Спасатели при взаимодействии со службой водного хозяйства осуществляют мероприятия по укреплению берега и отвода воды.

Как сообщалось, ранее в понедельник, 22 июня, в Черновицкой области вблизи села Банилов Выжницкого района река Черемош прорвала дамбу. Затопление угрожало населенным пунктам Банилов и Слобода-Банилов.