Водная стихия: на Буковине наводнение частично разрушило еще одну дамбу

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22:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
В Выжнице Черновицкой области в результате подъема уровня воды в реке Черемош произошло разрушение тела дамбы, существует угроза подтопления части города.

"В г. Выжница в результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 1 А, снесены габионы и продолжается размывание почвы", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, существует угроза подтопления промышленной части города. Спасатели при взаимодействии со службой водного хозяйства осуществляют мероприятия по укреплению берега и отвода воды.

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Как сообщалось, ранее в понедельник, 22 июня, в Черновицкой области вблизи села Банилов Выжницкого района река Черемош прорвала дамбу. Затопление угрожало населенным пунктам Банилов и Слобода-Банилов.

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Украина, Буковина.

Автор:

Телеграф
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