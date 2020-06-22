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На Виннитчине нетрезвый мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку

На Виннитчине нетрезвый мужчина избил и изнасиловал 6-летнюю девочку
Обновлено 23:25 Пн, 22 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: pixabay
В Винницкой области нетрезвый 28-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку, которая является его родственницей. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Винницкой области.

"... полицейские установили, что после того, как злоумышленник совершил в отношении малолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера, он нанес ей еще несколько ударов рукой по голове и туловищу. На месте преступления сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 28-летний родственник девочки, ранее судимый за кражу житель этого же населенного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В медицинском учреждении подозреваемого осмотрели. Врачи зафиксировали в организме злоумышленника 1.7 промилле алкоголя.

На месте совершения преступления следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства.

"Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования. Сейчас она находится в больнице", - добавляется в сообщении.

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Так, подозреваемый задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 15 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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Винницкая область, Изнасилование, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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