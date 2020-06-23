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Взрыв на Позняках: число жертв увеличилось до четырех

Взрыв на Позняках: число жертв увеличилось до четырех
05:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС
По состоянию на 00:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1967 г.р., которого опознал сосед. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что судьба 1 человека остается неизвестной.

"С начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 4 человек. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной", — говорится в сообщении.

Всего на месте происшествия происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ДСНС 19 ед. техники и 91 чел. личного состава в том числе 1 кинологический расчет.

"В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана", — сообщили спасатели.

Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия

21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Из подъезда эвакуировали 23 человека, из-под завала деблокировали 3 человека.

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Киев, Взрыв, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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