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Карантин: КГГА и райгосадминистрации меняют режим работы

Карантин: КГГА и райгосадминистрации меняют режим работы
Обновлено 06:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
С 23 июня КГГА и районные госадминистрации изменят режим работы и начнут работать с 8 часов утра. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"На период действия карантина внесены изменения в режим работы здания административного комплекса на улице Крещатик, 36 и районных в городе Киеве государственных администраций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 июня административный комплекс на улице Крещатик, 36 и районные в городе Киеве государственные администрации будут работать по такому режиму: понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00; пятница: с 8:00 до 15:45; перерыв: с 12:00 до 12:45.

В КГГА напомнили, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19 на территории города Киева временно, на период противоэпидемических мероприятий, ограничен доступ в здание административного комплекса на улице Крещатик, 36.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Среди других мер, в частности, обучение в образовательных заведениях было переведено на дистанционную форму.

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С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

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Все по теме:

КГГА, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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