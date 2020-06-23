Карантин: КГГА и райгосадминистрации меняют режим работы

"На период действия карантина внесены изменения в режим работы здания административного комплекса на улице Крещатик, 36 и районных в городе Киеве государственных администраций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 23 июня административный комплекс на улице Крещатик, 36 и районные в городе Киеве государственные администрации будут работать по такому режиму: понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00; пятница: с 8:00 до 15:45; перерыв: с 12:00 до 12:45.
В КГГА напомнили, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19 на территории города Киева временно, на период противоэпидемических мероприятий, ограничен доступ в здание административного комплекса на улице Крещатик, 36.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Среди других мер, в частности, обучение в образовательных заведениях было переведено на дистанционную форму.
С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.