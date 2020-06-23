Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова растет число зараженных Covid-19: за сутки - 833 новых заболевших
В Украине снова растет число зараженных Covid-19: за сутки - 833 новых заболевших
Грозовой циклон: в Украине прогнозируют сильные дожди, град и шквалы
Грозовой циклон: в Украине прогнозируют сильные дожди, град и шквалы
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
День Тимофея: народные приметы и запреты 23 июня
День Тимофея: народные приметы и запреты 23 июня

Масштабные паводки: на Прикарпатье и Буковине затоплены девять районов

Масштабные паводки: на Прикарпатье и Буковине затоплены девять районов
08:36 Сегодня Телеграф Фото: МВД
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Затоплены домохозяйства, а селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов. Местных жителей предупреждают о возможном отселении из опасной зоны.

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях ливни спровоцировали сильные наводнения. Реки вышли из берегов и затопили домохозяйства, а селевые потоки уничтожили десятки дорог и мостов. Из-за резкого ухудшения погодных условий в двух областях введены чрезвычайные меры безопасности. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Из-за резкого ухудшения погодных условий на Прикарпатье и Буковине мной введены чрезвычайные меры безопасности. На 19.00 фиксируем затопления в 9 районах. Для борьбы с непогодой привлечено сотни спасателей и полицейских. Организовано эвакуацию, работает оперативный штаб", - написал глава МВД.

В пресс-службе МВД уточняют, что в горных реках уровень воды поднялся до двух метров. В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - цитирует пресс-служба главу МВД.

По словам главы МВД, на этот момент организовано объездные пути аварийных участков.

Водная стихия: на Буковине наводнение частично разрушило еще одну дамбу

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация контролируемая", - отметил министр.

В ведомстве подчеркивают, что в ликвидации последствий стихии задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наводнение, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, Паводок, Черемош.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
03 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
04 Ведущий "Холостяка" прокомментировал разрыв Макса и Даши
05 Зеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Масштабные паводки: на Прикарпатье и Буковине затоплены девять районов
На Прикарпатье и Буковине затоплены девять районов
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Зеленский: Я не занимаюсь политическим преследованием Порошенко
Зеленский считает, что Порошенко "хочет быть жертвой"
WWDC 2020: Apple разработала отдельные ПО для iPhone и iPad (Видео)
WWDC 2020: Apple разработала отдельные ПО для iPhone и iPad (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь