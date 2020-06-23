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В Зоне отчуждения третий день тушат лесной пожар

В Зоне отчуждения третий день тушат лесной пожар
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Чернобыльской зоне, вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества, третий день тушат пожар. Привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.

В Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества, где в воскресенье произошел лесной пожар, по состоянию на утро 23 июня наблюдается тление пней и древесины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 час. 23 июня наблюдается тление пней и древесины. К тушению привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20 час. 40 мин. 21 июня пожар локализован на площади 3 га.

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Все по теме:

Пожар, Спасатели, ЧАЭС, ГСЧС, Чернобыльская зона.

Автор:

Телеграф
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