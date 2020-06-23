В Зоне отчуждения третий день тушат лесной пожар

В Чернобыльской зоне, вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества, третий день тушат пожар. Привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.

В Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества, где в воскресенье произошел лесной пожар, по состоянию на утро 23 июня наблюдается тление пней и древесины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 час. 23 июня наблюдается тление пней и древесины. К тушению привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20 час. 40 мин. 21 июня пожар локализован на площади 3 га.