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Львовская область побила очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19

Львовская область побила очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро во Львовской области 4220 инфицированных коронавируса, из которых за сутки - 240. Об этом сообщает Львовский горсовет.

За минувшие сутки у 240 человек во Львовской области диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Бернык.

"За минувшие сутки в области по результатам ПЦР-диагностики еще у 240 человека позитивный результат на COVID-19", - написал Бернык.

По его данным, общее число инфицированных коронавирусом в области достигло 4220 человек.

Сегодняшний показатель инфицированных за сутки – наибольший с начала эпидемии. Как сообщалось, вчера количество инфицированных в области за сутки составило 200 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 23 умерли.

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Все по теме:

Львовская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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