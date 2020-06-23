В Украине снова растет число зараженных Covid-19: за сутки - 833 новых заболевших

В Украине 833 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 314 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 23 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 681 заболевшем за сутки, 21 июня было 735 инфицированных, 20 июня – сообщалось о 841 заболевшем, 19 июня был антирекорд - 921 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 38 074 человек, выздоровевших - 16 956, умерли 1 035 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 20 083 человек, что на 496 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (240 случаев), Закарпатской области (103 случая), Ривненской области (75 случаев), в Черновицкой области (62 случая), в Киеве (61 случай).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли.