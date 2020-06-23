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В рядах ВСУ обнаружили 13 новых случаев заражения COVID-19

В рядах ВСУ обнаружили 13 новых случаев заражения COVID-19
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из-за болезни в настоящее время в изоляции, в том числе, в самоизоляции, находятся 415 военнослужащих.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 23 июня в Вооруженных силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 266 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении Командования на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Центр легочного здоровья г.Львов и Криворожская инфекционная больница - по 1 сотруднику ВСУ, Косовская центральная районная больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ровенская, Винницкая и Харьковская области - по 1 военнослужащему, Львовская область - 2 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Житомирская область - 1 сотрудник ВСУ). Отмечается, что состояние здоровья пациентов также удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 415 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 41 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 23 умерли.

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ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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