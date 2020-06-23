К ослаблению карантина не готовы 14 областей

По состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей Украины и Киев. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Согласно новым критериям оценки уровня эпидемиологической ситуации, кроме столицы ослаблять карантин можно на Винничине, в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
14 областей по одному или нескольким критериям не могут переходить к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, и считаются регионами с широким распространением коронавируса.
Данные по оккупированной россиянами автономной республики Крым отсутствуют.
Напомним, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором одна из следующих признаков:
Усиление противоэпидемических мероприятий или их прекращение на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц происходит на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.