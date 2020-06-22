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Понедельник, 22.06.2020
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Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление
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Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление

Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф
С сегодняшнего дня в отдельных регионах возможен возврат жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.

Кабинет министров в постановлении о продлении карантина до 31 июля убрал запрет на работу кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, фитнес-центров, гостиниц, баз отдыха, но оставил ряд запретов и позволил усиливать карантин в регионах с плохой эпидемической ситуацией.

Об этом сообщается в постановлении КМУ от 17 июня (№500) о внесении изменений в некоторые акты правительства, в частности постановления от 20 мая (№392).

В обновленном постановлении осталось, что на период действия карантина запрещается:

1) нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

2) пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус человека;

3) самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

4) посещать учебные заведения в группах более 10 человек, кроме участия во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах, подготовке моряков и тому подобное;

5) проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (дистанция между участниками должна быть не менее 1,5 метра);

6) деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

7) перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения (перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей масками и контроль их у пассажиров);

8) отключать электроэнергию предприятиям централизованного водоснабжения и водоотведения, угледобывающих предприятий;

9) прекращать поставки природного газа производителям тепловой и электрической энергии;

10) посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и т.д.;

11) посещать пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, пункты размещения беженцев (кроме лиц, оказывающих им правовую помощь);

12) проводить плановые госпитализации, кроме помощи беременным, онкобольным, больным с коронавирусом и в других случаях, когда есть риск для жизни (этот запрет не распространяется на регионы, где койки больными COVID-19 заняты меньше, чем на половину):

13) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме иностранцев, постоянно проживающих в Украине, и беженцев) без страхового полиса (на случай лечения при COVID-19 или обсервации.

Кроме того, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних 7 дней

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8-ми случаев на 100 000 населения суммарно за последние 7 дней.

Усиливает противоэпидемические меры региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по представлению главного санитарного врача региона, если в течение трех дней подряд на это есть основания. Комиссия каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мер.

В таких регионах могут снова запретить проводить массовые мероприятия, работать отелям, перевозчикам, метрополитену, детским садикам, спортивным учреждениям и фитнес-центрам, учреждениям культуры, заведениям питания.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее, чем через 7 дней со дня его принятия.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

17 июня Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

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Все по теме:

Кабмин, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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