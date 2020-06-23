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На Винничине объявили штормовое предупреждение из-за формирования дождевого паводка

На Винничине объявили штормовое предупреждение из-за формирования дождевого паводка
15:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГУНП
В Винницкой области объявили штормовое предупреждение из-за формирования дождевого паводка.

Так, решением комиссии решено установить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС расходом 1400 м3/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"По решению заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по согласованию режима работы Днестровского водохранилища по пропуску дождевого паводка, который состоялся 23 июня 2020 года, в течение второй половины суток 23 июня и в течение 24 июня, решено установить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС расходом 1400 м3/с" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды Днестра может подняться до опасных отметок начального затопления водами.

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"При этом, в зависимости от величин временных сбросов, уровень воды Днестра в створе поста "Могилев-Подольский" может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районе г. Могилев-Подольский (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, в связи с повышением уровня воды в реке Прут ожидается подъем уровня воды до 6 м и подтопление домов в районе ряда улиц Черновцов, горожан предупредили быть готовыми к эвакуации.

Добавим, из-за непогоды на Прикарпатье и Буковине начались паводки. В частности, в Ивано-Франковской области на территории шести районов подтопило дома и сельхозугодья.

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Украина, Винница, Дожди.

Автор:

Телеграф
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