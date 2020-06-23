Самый высокий уровень опасности: синоптики предупреждают о сильных ливнях в двух областях

Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных дождях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

До конца суток вторника, 23 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будут идти чрезвычайно сильные дожди, предупреждают в Укргидрометцентре.

Согласно информации, стихийные метеорологические явления оцениваются как III уровня опасности, "красный".

Как сообщалось, ненастье, бушевавшее накануне и этой ночью, причинило ущерб на территории восьми областей, подтоплены дороги, дома, сельхозугодья, ветром повреждены кровли. Произошел прорыв еще одной дамбы на Черемоше и 4 оползня.

Подразделениями ГСЧС откачано 4 940 кубометров воды. Всего привлекалось 527 человек и 137 единиц техники, из них от ГСЧС 439 человек личного состава и 113 единиц техники.