Непогода в Украине: разрушены дамбы и мосты, обесточены более 200 сел

Ненастье, бушевавшее накануне и этой ночью, причинило ущерб на территории восьми областей, подтоплены дороги, дома, сельхозугодья, ветром повреждены кровли. Произошел прорыв еще одной дамбы на Черемоше и 4 оползня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"22-23 июня на территории 8 областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ривненская) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, 3 хозяйственных здания , 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, 2 улицы, 1 автомобильную дорогу сообщением Гринява - Голошина (протяженностью 100 м и высотой 40 см), 5 га сельхозугодий, повреждены кровли 2 школ, 2 зданий и 2 жилых домов", - говорится в сообщении.

Произошло 4 оползня, вследствие которых было разрушено 1 хозяйственное здание и заблокированы 26 транспортных средств. Разрушены два пешеходных мостика.

На реке Черемош произошел прорыв дамбы № 5 (протяженностью 10 м) и подмыта подпорная стена бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина (протяженностью 50 м, проезд обеспечен). Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС откачано 4 940 кубометров воды. Всего привлекалось 527 человек и 137 единиц техники, из них от ГСЧС 439 человек личного состава и 113 единиц техники.

Как сообщалось, накануне в г.Вижница вследствие повышения уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 21 А, снесены габионы, размыта почва. Этот прорыв дамбы создал угрозу подтопления промышленной части города. Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отводу воды.