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Штаб ООС: боевики два раза нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики два раза нарушали "тишину"
17:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал наших защитников со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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После обеда враг активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Против украинских защитников агрессор применил автоматические станковые гранатометы.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. Ведь ничто так не укрощает враждебную активность, как украинское оружие, которое всегда начеку. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 22 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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