В Чернобыльской зоне спасатели ликвидировали пожар

В Зоне отчуждения ликвидировано возгорание на территории Лубянского лесничества, которое произошло 21 июня.

На территории Лубянского лесничества в Зоне отчуждения ликвидировано загорание, продолжавшееся более суток. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения.

"23 июня в 7.38 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС и работниками лесных пожарных станций ДСП «Северная Пуща» были ликвидированы возгорания травяного настила, лесной подстилки и поваленных деревьев в 403 квартале Лубянского лесничества вблизи с. Ильинцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению было привлечено 12 единиц техники и 60 человек.

Сейчас караулить участок оставлены 5 человек и автоцистерна АЦ-40.

Ранее сообщалось, что на утро вторника в Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества наблюдается тление пней и древесины.

21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20 час. 40 мин. 21 июня пожар локализован на площади 3 га.