В Одессе ГБР пришло с обыском в местную мэрию

Работники Государственного бюро расследований проводят обыски в Одесском горсовете по делу закупки бесплатных онлайн-учебников на 13 млн грн.

"В рамках расследования уголовного производства по факту закупки онлайн-учебников, которые были в свободном доступе, проводят 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению", - говорится в сообщении.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лица Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн грн.

Частное предприятие, которое было признано победителем тендера, "предоставило доступ" к ресурсу с учебниками, находившимися в свободном доступе на сайте Министерства образования.

В 2019 году должностные лица повторно внесли заведомо недостоверные сведения об эффективности реализации указанной программы и внесли соответствующие изменения в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории города Одессы на 2019-2021 годы по вопросам необходимости финансирования указанных мероприятий.

Следствием установлено, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышение стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличность и распределением между всеми участниками схемы.