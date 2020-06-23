Взрыв дома на Позняках в Киеве: под завалами больше нет погибших

Под завалами разрушенной взрывом многоэтажки на Позняках в Киеве больше нет погибших. Таким образом, всего в результате взрыва погибли пять человек.

По оперативной информации, под завалами разрушенного дома на Позняках в Киеве погибших больше нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о проведении поисковых работ по состоянию на 11:00.

"Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - отметили в ГСЧС.

Спасатели сообщают, что к проведению работ по состоянию на 11:00 привлечены 223 человека и 44 единицы техники. Координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось, утром 21 июня на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Сегодня, 23 июня спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва в доме на Позняках. С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.