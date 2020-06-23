Взрыв дома в Киеве: спасатели нашли тело пятого погибшего

В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках найдено тело еще одного человека. Общее число жертв взрыва возросло до пяти.

Спасатели нашли тело еще одной жертвы во время ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба ГСЧС. Таким образом, общее число жертв взрыва возросло до пяти.

"По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.н., 1976 г.р.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело и провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку.