Взрыв дома в Киеве: спасатели нашли тело пятого погибшего

Спасатели нашли тело еще одной жертвы во время ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.
Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба ГСЧС. Таким образом, общее число жертв взрыва возросло до пяти.
"По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.н., 1976 г.р.", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело и провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку.