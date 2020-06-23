Кличко: Вопрос льготного проезда в столице должен решить Кабмин

Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет министров.

Как отмечалось, с 1 июля столица вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте из-за недополучения компенсации за эти льготы из государственного бюджета. В частности, планируется, что проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, будет осуществляться на общих основаниях, при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время встречи с ветеранами АТО, сообщает пресс-служба городского головы.

"Город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрирован в столице, может оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять как несправедливое отношение. Потому что льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большая их часть не компенсируется. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет министров ", - подчеркнул Кличко.

По его словам, город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопрос компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготников. В прошлом году государство компенсировало столице всего 20% средств за предоставленные населению льготы, а в этом году - ничего.

"Средства эти нужны для функционирования общественного транспорта. Сейчас он убыточен. Город ежегодно предоставляет дотации коммунальному общественному транспорту, чтобы он не остановился. Мы должны платить зарплаты работникам транспортных предприятий. Покупать новый транспорт. Осуществлять ремонты. И на всё это нужны средства ", - подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте он вынесет на рассмотрение правительства уже в четверг.